Donnarumma wyceniony przez PSG. To koniec!

Gianluigi Donnarumma wkrótce opuści Paris Saint-Germain. Francuski klub postanowił nie przedłużać kontraktu z bramkarzem. Wystawili go na listę transferową za 26 milionów euro - informuje portal givemesport.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

PSG pozbędzie się Donnarummy. Wycenili go na 26 milionów euro

Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie sięgnął po poczwórną koronę. Oprócz trofeów na krajowym podwórku podopieczni Luisa Enrique w końcu osiągnęli historyczny sukces, wygrywając w finale Ligi Mistrzów. Jednym z głównych autorów udanej kampanii był Gianluigi Donnarumma. Niewykluczone, że był to jednak ostatni sezon reprezentanta Włoch w paryskim klubie.

Od kilku tygodni media spekulują, że Donnarumma opuści PSG. Przyszłość bramkarza stoi pod znakiem zapytania, ponieważ jego kontrakt obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Nieraz włoski golkiper był łączony z hitowym transferem m.in. do Manchesteru City.

Mimo wielu ofert przedłużenia umowy, jakie otrzymał od klubu, nie przyjął żadnej propozycji. W ostateczności włodarze mistrza Francji postanowili, że nie będą dłużej negocjować z bramkarzem i wystawią go na listę transferową. Według informacji, które przekazał Ben Jacobs z serwisu givemesport.com Donnarumma został wyceniony na 26 milionów euro. Tyle wystarczy, aby pozyskać mistrza Europy.

Donnarumma związany jest z PSG od 2021 roku, gdy dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej przez kilka lat bronił dostępu do bramki AC Milanu, którego jest wychowankiem. W Paryżu rozegrał łącznie 161 spotkań, zachowując 56 czystych kont.