Barcelona dogadana z gwiazdorem. Tyle musi za niego wyłożyć

Julian Alvarez to wymarzony transfer Barcelony. Między stronami miało już dojść do pełnego porozumienia w sprawie warunków współpracy. Na ten moment jednak Atletico Madryt nie chce sprzedawać swojej gwiazdy - informuje "DSports".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Lamine Yamal

Alvarez chce do Barcelony. Taka kwota skusi Atletico

Barcelona sfinalizowała już transfer Anthony’ego Gordona, a to tylko początek. Wygląda na to, że wkrótce na Camp Nou trafi też Bernardo Silva. Tego lata Blaugrana będzie ponadto starać się sprowadzić Juliana Alvareza, wytypowanego jako wymarzonego następcę Roberta Lewandowskiego. Argentyńczyk od dawna znajdował się na szczycie listy życzeń, a teraz pojawia się realna szansa, aby wreszcie go mieć w swoim zespole. Po kolejnym rozczarowującym sezonie jest gotowy opuścić Atletico Madryt, o czym wiedzą już klubowi włodarze.

Co więcej, priorytetem Alvareza jest właśnie przeprowadzka do stolicy Katalonii. Z informacji „DSports” wynika, że strony miały już osiągnąć pełne porozumienie w temacie warunków współpracy. Jeśli dojdzie do tego transferu, Argentyńczyk podpisze z Barceloną pięcioletni kontrakt.

Na ten moment przeszkodą jest Atletico Madryt, które niekoniecznie chce sprzedawać swoją największą gwiazdę. Działacze klubu ze stolicy Hiszpanii zdają sobie sprawę z woli zawodnika, który pożąda transferu. Nie będą więc zatrzymywać go na siłę, ale chcą ugrać dla siebie jak najwięcej pieniędzy. Wspomniane źródło twierdzi, że Atletico zadowoli kwota w okolicach 125 milionów euro.

Dotychczas Barcelona złożyła tylko jedną ofertę na poziomie 100 milionów euro. Z pewnością saga związana z tym transferem będzie trwać w najlepsze. Niewykluczone, że do walki o Alvareza włączą się też inne ekipy – mowa tu przede wszystkim o Arsenalu i PSG.