Asensio na wylocie z Paryża. PSG negocjuje sprzedaż Hiszpana

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Marco Asensio wróci do Aston Villi? Trwają rozmowy

Marco Asensio w drugiej połowie ostatniego sezonu reprezentował barwy Aston Villi, do której trafił na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Hiszpański skrzydłowy nie znalazł uznania w oczach trenera PSG – Luisa Enrique – dlatego od dłuższego czasu rozgląda się za nowym klubem. Przez pewien czas łączono go z przenosinami do Fenerbahce Stambuł, jednak coraz więcej wskazuje na to, że możliwą opcją jest powrót zawodnika na Villa Park. Według informacji mediów taki scenariusz wydaje się realny.

Jak donosi Ekrem Konur, Aston Villa prowadzi obecnie rozmowy z PSG w sprawie definitywnego pozyskania Marco Asensio. Francuski klub jest gotowy wysłuchać propozycji, a Anglicy mają poważnie rozważać ponowne sprowadzenie 29-letniego piłkarza. Tym razem nie chodzi jednak o kolejne wypożyczenie, lecz o transfer stały, który pozwoliłby Unaiowi Emery’emu na dłuższą współpracę z doświadczonym skrzydłowym. Negocjacje są w toku, a ich powodzenie zależeć będzie przede wszystkim od kwoty, jakiej zażąda PSG.

Podczas swojego półrocznego pobytu w Aston Villi reprezentant Hiszpanii rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 1 asystę, wyróżniając się na tle innych zawodników ekipy Lwów. Jeśli chodzi o pobyt w Paryżu, to Marco Asensio wstawił do swojej gabloty dwa mistrzostwa Francji. Wcześniej grał w Realu Madryt, z którym wygrał m.in. trzy Ligi Mistrzów oraz tyle samo mistrzostw Hiszpanii. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową bardzo doświadczonego skrzydłowego na mniej więcej 20 milionów euro.