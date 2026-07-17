PSG dopina głośny transfer reprezentanta Francji. Rozmowy się toczą

PSG prowadzi zaawansowane rozmowy z AS Monaco w sprawie przenosin Maghnesa Akliouche - ujawnia Fabrizio Romano. Reprezentant Francji mocno naciska na przeprowadzkę do Paryża.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche coraz bliżej porozumienia z PSG

Paris Saint-Germain nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak poinformował Fabrizio Romano, paryski klub prowadzi rozmowy z AS Monaco w sprawie transferu Maghnesa Akliouche. Obecnie reprezentant Francji przebywa na mistrzostwach świata.

Według włoskiego dziennikarza, negocjacje pomiędzy klubami trwają od kilku tygodni, a PSG pozostaje pewne powodzenia. Do ustalenia pozostają jeszcze szczegóły porozumienia. Jednak sam zawodnik już wcześniej wyraził chęć przenosin do stolicy Francji.

Akliouche od kilku miesięcy znajduje się na liście życzeń francuskiego giganta. Już w czerwcu media informowały, że skrzydłowy jest zainteresowany transferem na Parc des Princes i preferuje pozostanie w Ligue 1, mimo zainteresowania ze strony Liverpoolu czy też Manchesteru City.

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Co ciekawe, 24-letni piłkarz uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z PSG. To kolejny ważny krok, który przybliża finalizację transferu. Akliouche od kilku sezonów imponuje kreatywnością oraz umiejętnością gry zarówno na skrzydle, jak i w środku pola. Nic dziwnego, że od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań największych klubów Europy.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain remain in active talks to sign Maghnes Akliouche from AS Monaco, deal proceeding.



Details to be sorted but Akliouche wants the move, as revealed here in June.



Talks underway and PSG, confident. 🇫🇷 pic.twitter.com/9io2AaLrkk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Jego odejście z Monaco było spodziewane już przed rokiem. Wówczas klub z Księstwa oczekiwał jednak bardzo wysokiej kwoty odstępnego. Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Monaco jest gotowe wysłuchać ofert i nie zamierza blokować transferu swojego zawodnika.