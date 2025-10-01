PSG chce zawodnika Barcelony. Transfer możliwy za darmo

Paris Saint-Germain umieścił na liście życzeń Erica Garcíę z Barcelony - informuje kataloński "Sport". Hiszpan już w przyszłym roku może być dostępny za darmo.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eric Garcia może trafić do PSG za darmo

Paris Saint-Germain po sześciu kolejkach Ligue 1 jest liderem, choć zdążyło już zaliczyć potknięcie w starciu z Olympique Marsylia (0:1). W Lidze Mistrzów francuski gigant rozpoczął jednak z przytupem, rozbijając Atalantę Bergamo aż (4:0). Teraz paryżanie spoglądają w stronę Barcelony, gdzie monitorują sytuację Erica Garcii – informuje kataloński dziennik „Sport”.

Kontrakt 24-letniego obrońcy wygasa w czerwcu 2026 roku, a negocjacje w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Choć Duma Katalonii coraz bardziej docenia rolę piłkarza, to priorytetem dla klubu pozostaje utrzymanie zbilansowanego budżetu. – Chcemy, aby wynagrodzenia były spójne z rynkiem. Zostanie przedstawiona oferta, a zawodnik wraz ze swoimi agentami podejmie decyzję – zaznaczył Deco, dyrektor sportowy Barcelony.

Garcia w ostatnich miesiącach wyrósł na pewny punkt defensywy i zyskał opinię zawodnika, który nie tylko gwarantuje stabilność w tyłach, ale też potrafi przejąć odpowiedzialność w kluczowych momentach. Naturalnie przełożyło się to na wzrost oczekiwań finansowych ze strony obrońcy, który liczy, że Barcelona doceni jego wkład także przy stole negocjacyjnym.

Luis Enrique doskonale zna Garcię z pracy w reprezentacji Hiszpanii i bez wahania powitałby go w Paryżu. Jeśli Katalończycy nie znajdą szybkiego porozumienia z zawodnikiem, mistrzowie Francji mogą spróbować wykorzystać impas i ruszyć po transfer. Hiszpan w tym sezonie rozegrał osiem meczów w barwach katalońskiego giganta.