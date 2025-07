Przemysław Frankowski jest właściwie o krok od przenosin do nowego klubu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl", reprezentant Polski ma zostać nowym graczem Stade Rennais.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski zostanie nowym piłkarzem Stade Rennais

Przemysław Frankowski od kilkunastu dni łączony jest z odejściem z tureckiego zespołu Galatasaray. Wahadłowy lub też skrzydłowy reprezentacji Polski trafił nad Bosfor w zimie, ale tylko jedna runda spędzona w tym zespole pozwoliła negatywnie ocenić jego występy. Polak bowiem zawiódł pokładane w nim nadzieję i tym samym odejdzie z ekipy wielokrotnego mistrza kraju.

W kontekście nowego klubu od początku przewijało się kilka ekip, ale przede wszystkim mowa była o powrocie do ligi francuskiej, a konkretnie do Stade Rennais. Teraz, według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, ma on podpisać z tym klubem nowy kontrakt na trzy lub cztery lata. Koszt transakcji ma wynieść nawet osiem milionów euro, ale początkowo Polak będzie wypożyczony z obowiązkiem wykupu.

Przemysław Frankowski w minionym sezonie rozegrał dla tureckiego Galatasaray w sumie 15 spotkań i zanotował jedną asystę. Łącznie w zakończonej kampanii wystąpił 36 razy i zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. Na koncie 30-latka jest ponad 140 występów dla francuskiego RC Lens. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na siedem milionów euro.

Zobacz także: Salamon odpowiada na plotki nt. przyszłości. „Proszę nie szerzyć plotek”