Prezes Wisły Kraków zaskoczył. Transfery w zimie wykluczone?

Wisła Kraków jest faworytem w walce o awans do Ekstraklasy. Zimą w drużynie nie dojdzie do wielu zmian, co przyznaje Jarosław Królewski. Jego wpis na portalu X był jednak sporym zaskoczeniem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy

Po rundzie jesiennej traci trzy punkty do lidera

Jarosław Królewski zapowiada, że zimą nie będzie transferów

Wisła zaufa swoim obecnym piłkarzom?

Wisła Kraków zakończyła rundę jesienną na piątym miejscu w ligowej tabeli, ze stratą trzech punktów do liderującej Arki Gdynia. Bezwzględnym celem na ten sezon jest awans do Ekstraklasy, o czym otwarcie mówił już niejednokrotnie nowy trener Albert Rude.

Biała Gwiazda przyzwyczaiła do tego, że okres transferowy jest dla niej bardzo chaotyczny i pracowity. Tym razem jest jednak inaczej. Okienko trwa już od ponad dwóch tygodni, a do drużyny nie dołączył ani jeden zawodnik. Co więcej, kadra także nie uszczupliła się o choćby jedno nazwisko. Podczas prezentacji Rude prezes Jarosław Królewski przekonywał, że pion sportowy ma pewne pomysły na wzmocnienie składu, lecz ostateczna decyzja będzie należała do trenera, który dopiero zapozna się ze swoimi piłkarzami.

Kibice Wisły się niecierpliwią, zwłaszcza, że rywale do awansu stale się zbroją. Wywołany do tablicy Królewski zasugerował na portalu X, że Wisła zimą nie przeprowadzi ani jednego transferu. To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania klubu, który praktycznie co rundę przeprowadzał kadrową rewolucję.

Prezes Wisły Kraków przyzwyczaił, że jego słowa w mediach społecznościowych nie zawsze pokrywają się z prawdą, a jego środowy wpis może być jedynie utarciem nosa niecierpliwym kibicom.

Tak. W tej rundzie nie przewidujemy jednak żadnych transferów in🔥 — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) January 17, 2024

