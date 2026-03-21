Potulski zastąpi gwiazdę?! Hitowy transfer na horyzoncie

13:27, 21. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Potulski już latem może opuścić FSV Mainz. Jak się okazuje, Polak znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. 18-latek miałby zastąpić Nico Schlotterbecka - donosi magazin.comunio.de.

Na zdjęciu: Kacper Potulski

Kacper Potulski zastąpi Nico Schlotterbecka w Borussii Dortmund?

Kacper Potulski przebojem wdarł się do rozgrywek Bundesligi. Utalentowany Polak stał się podstawowym zawodnikiem FSV Mainz, gdzie prezentuje się bardzo dobrze. Wielu fanów widziałoby nawet 18-latka już w seniorskiej reprezentacji naszego kraju. Jan Urban jednak powołał innych zawodników. W mediach często się przewija nazwisko byłego gracza Legii Warszawa w kontekście potencjalnego transferu.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Kacpra Potulskiego przekazuje magazin.comunio.de. Młodzieżowy reprezentant Polski miałby być bohaterem głośnego transferu w Bundeslidze. Otóż 18-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Borussii Dortmund. Klub z Signal Iduna Park ma specjalny plan na utalentowanego defensora z naszego kraju.

Wspomniane źródło zaznacza, że transfer Kacpra Potulskiego do Borussii Dortmund jest bardzo możliwy. BVB widzą w nim bowiem następcę Nico Schlotterbecka, który lada moment może wylądować w innym klubie. Talent Polaka zatem został dostrzeżony przez czołowy niemiecki klub, który już wiąże z 18-latkiem wielkie nadzieje.

Kacper Potulski rozegrał dotychczas 18 spotkań w seniorskiej drużynie FSV Mainz. Młodzieżowy reprezentant Polski ma nawet na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w meczu ligowym przeciwko Bayernowi Monachium.

