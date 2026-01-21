Porto kontynuuje transferową ofensywę w styczniowym okienku. Na Estadio do Dragao trafili już Oskar Pietuszewski i Thiago Silva, a za chwilę może dołączyć do nich zawodnik z Premier League. Te informacje podaje Sky Sports.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli (Vitoria SC - FC Porto)

Porto rusza po wychowanka City

W zimie Porto sprowadziło dwóch piłkarzy – szeregi Smoków zasilili Oskar Pietuszewski i Thiago Silva. Młodzieżowy reprezentant Polski kosztował 10 milionów euro, natomiast doświadczony Brazylijczyk przybył na Estadio do Dragao jako wolny zawodnik. Sky Sports przekonuje, że lider Liga Portugal jeszcze nie zamknął kadry na drugą część sezonu.

Na celowniku 30-krotnych mistrzów kraju znalazł się James McAtee, o czym donosi Sky Sports. 23-latek w lecie zamienił Manchester City na Nottingham Forest za 25 milionów euro. Wychowanek Obywateli nie zrobił furory w nowych barwach i do tej pory zanotował niecałe 500 minut w 12 meczach. Jego ofensywny dorobek wynosi równe zero.

McAtee to ofensywny pomocnik, który może występować także na prawym skrzydle. W poszukiwaniu regularnej gry chce zmienić otoczenie, przynajmniej na zasadzie wypożyczenia. Porto o usługi Anglika będzie musiało rywalizować z takimi ekipami, jak RC Strasburg, Besiktas i Leeds United.