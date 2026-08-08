Pomocnik Juventusu odmówił przeprowadzki do Evertonu

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Everton nie ściągnie Douglasa Luiza

Douglas Luiz nie sprawdził się w Juventusie, czego efektem były w ostatnim czasie wypożyczenia do Aston Villi oraz Nottingham Forest. Turyńczycy sporo obiecywali sobie po 28-letnim pomocniku, jednak jego transfer póki co okazuje się kompletnym niewypałem. Mimo wszystko zawodnik nie zamierza się poddawać i chce udowodnić swoją wartość w ekipie Starej Damy.

Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Luiz planuje kontynuować swoją karierę w Juventusie, a ostatnio odrzucił nawet ofertę od Evertonu. Angielski klub zgłosił się po doświadczonego Brazylijczyka, ale zawodnik miał jasno zakomunikować, że nie jest zainteresowany przeprowadzką do drużyny The Toffees. Wszystko wskazuje więc na to, iż defensywny pomocnik pozostanie w Turynie.

18-krotny reprezentant Brazylii trafił do zespołu Bianconerich w lipcu 2024 roku z wyżej wspomnianej Aston Villi za ponad 50 milionów euro. W barwach Juventusu rozegrał dotychczas zaledwie 27 spotkań. Umowa Douglasa Luiza z turyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na około 20 milionów euro.