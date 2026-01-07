Arsenal złożył ofertę za 17-latka z Polski! Ponad 2 mln funtów

Arsenal nie ustaje w staraniach o transfer piłkarza polskiego pochodzenia. Kanonierzy złożyli ofertę w wysokości ponad 2,2 mln funtów za Igora Tyjona. Obecnie nastolatek gra w Blackburn.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Igor Tyjon może przenieść się z Blackburn do Arsenalu

Arsenal myśli nie tylko o teraźniejszości, ale również o przyszłości, planując transfery młodych i utalentowanych zawodników do akademii. W ubiegłym roku ich celem był Igor Tyjon, czyli polski piłkarz urodzony w Anglii. Napastnik z rocznika 2008 gra obecnie w Blackburn, gdzie przebywa na kontrakcie stypendialnym. Niemniej jednak po zakończeniu sezonu planuje zmienić klub.

Kanonierzy w przeszłości proponowali za niego milion funtów, ale oferta została odrzucona. Jak donosi profil HandofArsenal, do sprzedaży Tyjona nie przekonała Blackburn nawet podwyższona oferta Londyńczyków o wartości ponad 2,2 mln funtów.

Igor Tyjon to wysoko ceniony napastnik w Anglii. Arsenal monitoruje jego postępy od bardzo dawna. Blackburn walczy, aby został w klubie, ale jak na razie nastolatek odrzuca propozycję nowej umowy. Jego agenci poinformowali klub, że chce poszukać nowych wyzwań. Jeśli trafi do Londynu, zostanie włączony do młodzieżowych drużyn, gdzie będzie walczył o miejsce w składzie z Andre Harrimanem-Annousem.

W 2024 roku Tyjon reprezentował Biało-Czerwone barwy, przyjmując powołanie do reprezentacji Polski do lat 16. Z orzełkiem na piersi wystąpił w trzech meczach. Potem zdecydował się na grę w drużynach młodzieżowych Anglii w kategorii U17 i U18.