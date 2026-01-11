Manchester United chce Polaka! Giganci biją się o transfer

Andrii Shevchuk / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Igor Tyjon rozchwytywany! Man United i Arsenal chcą go u siebie

Igor Tyjon urodził się w Anglii w Southport w 2008 roku. Jego rodzice są Polakami, a na wyspy przenieśli się w 2007 roku. Z racji podwójnego obywatelstwa może reprezentować barwy zarówno reprezentacji Polski, jak i Anglii. W przeszłości grał z orzełkiem na piersi w drużynie do lat 16. Ostatnio jednak zmienił zdanie, wybierając grę w młodzieżowych zespołach Synów Albionu.

Na co dzień Tyjon jest piłkarzem Blackburn. Udało mu się nawet zadebiutować w rozgrywkach Championship w sezonie 2024/2025. Pierwszy mecz w seniorskim zespole na zapleczu Premier League rozegrał w wieku 16 lat i 178 dni.

Jego kontrakt z Blackburn wygasa jednak w czerwcu bieżącego roku. Młody piłkarz chce spróbować nowych wyzwań, więc skłania się ku zmianie klubu. Niemniej jednak Rovers chcą przedłużyć z nim umowę, starając się go przekonać do pozostania na Ewood Park. To zadanie może okazać się trudne do zrealizowania. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o ofercie z Arsenalu. Kanonierzy mieli zaproponować ponad 2 mln funtów, lecz „Wędrowcy” odrzucili propozycję.

Teraz jak podaje The Sun, do wyścigu o pozyskanie utalentowanego piłkarza polskiego pochodzenia dołączył jeszcze jeden znany klub. Jest nim Manchester United. Czerwone Diabły mają nadzieję, że uda im się pokonać Arsenal w walce o Tyjona.

W tym sezonie Igor Tyjon zagrał w jednym meczu w barwach seniorskiego zespołu Blackburn. W 1. rundzie EFL Cup wystąpił w starciu z Bradford (1:2). Na boisku przebywał przez 63 minuty.