Polonia Warszawa tej zimy może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Widzewa Łódź. Antoni Klukowski jest bliski przenosin do pierwszoligowca. 18-latek ma dołączyć do Czarnych Koszul na wypożyczenie - informuje "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Antoni Klukowski wzmocni Polonię Warszawa?

Polonia Warszawa jest jednym z kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Pawlaka potwierdzili wysoką formę po powrocie z zimowej przerwy. Czarne Koszule w świetnym stylu pokonały Stal Mielec (5:2). Pierwszoligowiec tego samego dnia potwierdził również transfer. Do zespołu trafił Jakub Budnicki z Korony Kielce. Jak się okazuje, ten ruch może nie być ich ostatnim.

Z informacji przekazanych przez „Meczyki” dowiadujemy się, że Polonia Warszawa znów zerka w kierunku PKO Ekstraklasy. A konkretnie Widzewa Łódź. Otóż w kręgu zainteresowań pierwszoligowca znalazł się Antoni Klukowski. Młodzieżowy reprezentant Kanady może rozważyć przenosiny do stolicy, ponieważ to właśnie tam będzie miał więcej okazji do regularnej gry.

Wspomniane źródło zaznacza, że Antoni Klukowski miałby trafić do Polonii Warszawa w ramach wypożyczenia. Umowa między stronami trwałaby do końca sezonu. Warto zaznaczyć, że 18-latek pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Legii Warszawa.

Antoni Klukowski w seniorskich barwach Widzewa Łódź rozegrał łącznie osiem spotkań. Utalentowany pomocnik nie miał jeszcze udziału przy strzelonym golu.