Polonia Warszawa sięgnęła po zawodnika z Ekstraklasy

Jakub Budnicki zamienił PKO BP Ekstraklasę na Betclic 1. Ligę. 24-letni środkowy obrońca został bowiem wypożyczony z Korony Kielce do Polonii Warszawa.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak - trener Polonii Warszawa

Oficjalnie: Jakub Budnicki dołączył do Polonii Warszawa

Polonia Warszawa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Jakuba Budnickiego na zasadzie wypożyczenia z Korony Kielce. 24-letni środkowy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku.

Ten transfer ma pomóc stołecznemu klubowi we wzmocnieniu linii defensywnej przed decydującą fazą sezonu. Na ten moment nie pojawiły się informacje dotyczące ewentualnej opcji wykupu zawartej w porozumieniu między stronami transakcji, dlatego na razie jest to klasyczne wypożyczenie bez żadnych dodatkowych zapisów.

🆕🛡️ Jakub Budnicki nowym zawodnikiem Polonii Warszawa! 🖤



Obrońca przenosi się do naszego Klubu na zasadzie transferu czasowego z Korony Kielce. 🟡🔴



Budyń, witamy ponownie w barwach Czarnych Koszul i życzymy powodzenia! 👊



Szczegóły🔗 https://t.co/Il5vAYnOua pic.twitter.com/b6s42TpAXr — Polonia Warszawa (@Polonia1911) February 8, 2026

Tym samym mierzący 190 centymetrów stoper wrócił do miejsca, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Budnicki urodził się w Warszawie i właśnie w akademii Polonii rozpoczynał swoją przygodę z futbolem. Teraz będzie miał okazję pomóc drużynie Czarnych Koszul w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie zespół prowadzony przez Mariusza Pawlaka ma na swoim koncie 33 punkty i zajmuje piąte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, pozostając w rywalizacji o czołowe lokaty.

Jakub Budnicki w Koronie Kielce pełnił głównie rolę rezerwowego, dlatego zdecydował się na czasowy transfer do stolicy. W obecnej kampanii rozegrał tylko 8 spotkań, spędzając na murawie zaledwie 560 minut. W swoim CV ma także występy w GKS-ie Tychy, Pogoni Grodzisk Mazowiecki oraz Rakowie Częstochowa II. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na około 300 tysięcy euro, a regularna gra w Polonii powinna pozytywnie wpłynąć na odbudowę jego pozycji na rynku.