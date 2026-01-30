Polonia Bytom buduje jakość. Nowy pomocnik przed meczem z ŁKS-em

Polonia Bytom już w drugi weekend lutego rozegra swoje pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku. Tymczasem biuro prasowe klubu poinformowało oficjalnie o transferze nowego pomocnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Jakub Łukowski został zawodnikiem Polonii Bytom

Polonia Bytom rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele w Betclic 1. Lidze. Niebiesko-czerwoni są co prawda beniaminkiem rozgrywek, jednak w rundzie jesiennej grali bez kompleksów, co zaowocowało zakończeniem 2025 roku na pozycji wicelidera. Władze klubu dbają natomiast o to, aby systematycznie podnosić jakość drużyny.

„Jakub Łukowski wzmacnia szeregi Królowej Śląska! 29-letni ofensywny pomocnik dołącza do naszej drużyny na zasadzie transferu definitywnego z GKS-u Katowice. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku” – brzmi komunikat opublikowany na profilu Polonii na platformie X.

Nowy nabytek Bytomian o miejsce w składzie może rywalizować z takimi zawodnikami jak Jan Łąbedzki czy Konrad Andrzejczyk. Tej zimy szeregi Polonii zasiliło jak na razie dwóch nowych graczy. Ostatnio pojawiły się natomiast informacje, że nowym zawodnikiem Niebiesko-czerwonych może zostać również bramkarz Michał Matys.

Polonia do ligowego grania wróci już za tydzień. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z ŁKS-em. Spotkanie odbędzie się o godzinie 19:30 na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej. Będzie to jednocześnie pierwsze spotkanie Bytomian przy otwartej nowej trybunie zachodniej, mogącej pomieścić 1100 widzów. Polonia w starciu z drużyną Grzegorza Szoki powalczy o 11. zwycięstwo w sezonie.