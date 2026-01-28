Pogoń żegna bramkarza. Wróci do byłego klubu

Pogoń Szczecin kończy współpracę z Dante Stipicą, o czym informują Daniel Trzepacz i Mateusz Janiak. Chorwacki golkiper ma szansę na powrót do byłego klubu.

Marcin Bulanda/ PressFocus Na zdjęciu: Dante Stipica (Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin)

Pogoń rozstaje się z golkiperem

Dante Stipica pozostaje bez gry od maja 2024 roku. Drugą połowę sezonu 2023/24 Chorwat spędził na wypożyczeniu do Ruchu Chorzów, gdzie zanotował 14 meczów. Po powrocie do Szczecina nie powiększył już swojego dorobku w koszulce pierwszej drużyny – Pogoń przesunęła go do rezerw. Tam także nie otrzymał szans na występy.

Na pół roku przed końcem kontraktu 34-latek opuści Dumę Pomorza, co potwierdza Mateusz Janiak. Daniel Trzepacz dodaje, że umowa doświadczonego brakarza została rozwiązana. Teraz jako wolny zawodnik może związać się z nowym klubem.

Gdzie trafi Stipica? Media sugerują powrót do ojczyzny. Dalmatinski Portal przekonuje, że piłkarz urodzony w Splicie po raz drugi w swojej karierze zwiąże się umową z ekipą z rodzinnego miasta. Hajduk szuka rezerwowego golkipera, ponieważ kontuzji doznał Ivica Ivušić. W barwach Bilich były młodzieżowy reprezentant Chorwacji do tej pory rozegrał 71 spotkań.