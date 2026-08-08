Xabi Alonso ujawnił, dlaczego wybrał Chelsea. „Jestem z tego dumny”

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso: Chelsea to jeden z największych klubów na świecie

Xabi Alonso kilka tygodni temu został ogłoszony nowym szkoleniowcem Chelsea. 44-letni trener zaliczył więc bardzo miękkie lądowanie po nieudanym pobycie w Realu Madryt. Menedżer, który osiągnął duże sukcesy z Bayerem Leverkusen, ujawnił, dlaczego zdecydował się przyjąć ofertę od londyńskiego klubu. Hiszpan wierzy, iż na Stamford Bridge czeka go niezwykle interesujące wyzwanie.

– Dlaczego wybrałem ten projekt? Kocham futbol, a Chelsea to jeden z największych klubów na świecie. Jestem dumny oraz zaszczycony, że otrzymałem tę szansę. Mamy tutaj drużynę z ogromnym potencjałem. Teraz naszym pragnieniem i celem jest zdobywanie trofeów – powiedział Alonso, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Zespół The Blues niedługo rozpocznie nową kampanię z myślą o osiągnięciu jak najlepszych wyników w Premier League. Przypomnijmy, że londyńska ekipa nie awansowała do europejskich pucharów, przez co musi całkowicie skupić się na krajowych rozgrywkach. Rywalem Chelsea w pierwszej kolejce angielskiej ekstraklasy będzie Fulham. Xabi Alonso stanie więc naprzeciwko swojego przyjaciela – Alvaro Arbeloi.