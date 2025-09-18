Pogoń Szczecin z transferową ofensywą. Kolejny gracz dołącza do klubu

20:00, 18. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin właśnie poinformowała, że nowym piłkarzem zespołu został Hussein Ali. Reprezentant Iraku podpisał trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Piłkarze Pogoni Szczecin
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń ma nowego prawego obrońcę

Wokół Pogoni Szczecin w ostatnich dniach dzieje się sporo. Z jednej strony klub zdecydował się zwolnić Roberta Kolendowicza, który notował dość przeciętne wyniki z zespołem. Z drugiej, ogłoszono transfer Ferlanda Mendy’ego, a więc mistrza świata z 2018 roku. I choć samo nazwisko może robić wrażenie, to trudno oczekiwać po nim wielkiej jakości na murawie.

Niemniej już po zamknięciu okienka transferowego w Polsce, Duma Pomorza nadal kontynuuje swoje transfery. Wszystko bowiem przez fakt, że zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, nowym piłkarzem Pogoni Szczecin został niejaki Hussein Ali. Irakijczyk, który na świat przyszedł w Szwecji podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Ostatnio 23-letni prawy obrońca związany był z holenderskim Heerenveen. W sumie na poziomie tamtejszej ekstraklasy rozegrał do tej pory 26 spotkań. Z kolei w szwedzkiej lidze ma zanotowane ponad 50 występów. Na jego koncie jest także 18 gier w reprezentacji Iraku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 300 tysięcy euro.

Razem z drużyną chcę wygrywać mecze. Mam nadzieję, że zdobędziemy trofea. Indywidualnie chcę grać jak najwięcej, rozwijać się oraz dawać asysty, zapewniać czyste konta i strzelać gole – powiedział Irakijczyk w rozmowie z mediami klubowymi.

