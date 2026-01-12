Pogoń Szczecin walczy o ważny transfer już zimą! Piast dostał ofertę

08:16, 12. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Włodarczyk

Pogoń Szczecin związała się już z Patrykiem Dziczkiem, ale chce go sprowadzić wcześniej. Piast Gliwice otrzymał ofertę za pomocnika - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Patryk Dziczek
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Pogoń chce transferu Dziczka już teraz

Pogoń Szczecin po nieudanej rundzie jesiennej zamierza poważnie się wzmocnić, tak aby w drugiej części sezonu powalczyć jeszcze o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Jednym z największych problemów był brak jakościowego pomocnika. Kibice oczekują dołożenia do tej formacji mocnego nazwiska, które stanie się nowym liderem. Portowcy ogłosili już transfer Patryka Dziczka, któremu w czerwcu wygaśnie umowa z Piastem Gliwice. Wtedy ma się przenieść do Szczecina.

Dziczek po latach opuści szeregi Piasta i dołączy do nowej drużyny. Tym razem nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu, a zamiast tego widzi swoją przyszłość w innym otoczeniu. Dla gliwiczan to poważny cios, gdyż Dziczek jest liderem szatni oraz jej kapitanem.

Pogoni nie wystarcza fakt, że ściągnie Dziczka po sezonie, bowiem chce go mieć u siebie już wcześniej. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informuje, że Piast Gliwice otrzymał ofertę transferu definitywnego już tej zimy. Szczecinianie są gotowi zapłacić milion złotych, a do tego wypożyczyć Jana Biegańskiego lub Mariana Huję. Co więcej, Piast otrzymałby też 20 procent od kolejnego transferu pomocnika.

To może nie wystarczyć do przekonania Piasta, który walczy o utrzymanie i nie chce się tak bardzo osłabiać. Dziczek jesienią wystąpił w 16 meczach Ekstraklasy.