Pogoń chce transferu Dziczka już teraz
Pogoń Szczecin po nieudanej rundzie jesiennej zamierza poważnie się wzmocnić, tak aby w drugiej części sezonu powalczyć jeszcze o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Jednym z największych problemów był brak jakościowego pomocnika. Kibice oczekują dołożenia do tej formacji mocnego nazwiska, które stanie się nowym liderem. Portowcy ogłosili już transfer Patryka Dziczka, któremu w czerwcu wygaśnie umowa z Piastem Gliwice. Wtedy ma się przenieść do Szczecina.
Dziczek po latach opuści szeregi Piasta i dołączy do nowej drużyny. Tym razem nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu, a zamiast tego widzi swoją przyszłość w innym otoczeniu. Dla gliwiczan to poważny cios, gdyż Dziczek jest liderem szatni oraz jej kapitanem.
Pogoni nie wystarcza fakt, że ściągnie Dziczka po sezonie, bowiem chce go mieć u siebie już wcześniej. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informuje, że Piast Gliwice otrzymał ofertę transferu definitywnego już tej zimy. Szczecinianie są gotowi zapłacić milion złotych, a do tego wypożyczyć Jana Biegańskiego lub Mariana Huję. Co więcej, Piast otrzymałby też 20 procent od kolejnego transferu pomocnika.
To może nie wystarczyć do przekonania Piasta, który walczy o utrzymanie i nie chce się tak bardzo osłabiać. Dziczek jesienią wystąpił w 16 meczach Ekstraklasy.