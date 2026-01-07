Pogoń Szczecin sprowadza czołowego ligowca! Jest ogłoszenie

09:19, 7. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin poinformowała o transferze Patryka Dziczka. Pomocnik dołączy do niej zaraz po zakończeniu sezonu, kiedy wygaśnie jego umowa z Piastem Gliwice.

Kibice Pogoni Szczecin
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Pogoń wzmacnia się przed kolejnym sezonem

Więcej wkrótce.