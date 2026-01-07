Pogoń Szczecin sprowadza czołowego ligowca! Jest ogłoszenie

Patryk Dziczek podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin! 🔵🔴



Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27 ✍️



