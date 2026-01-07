Pogoń Szczecin sprowadza czołowego ligowca! Jest ogłoszenie 09:19, 7. stycznia 2026 Sebastian Janus Źródło: Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin poinformowała o transferze Patryka Dziczka. Pomocnik dołączy do niej zaraz po zakończeniu sezonu, kiedy wygaśnie jego umowa z Piastem Gliwice. Obserwuj nas w fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin Pogoń wzmacnia się przed kolejnym sezonem Więcej wkrótce. Patryk Dziczek podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin! 🔵🔴Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27 ✍️Więcej… pic.twitter.com/Qy1eUolElh— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) January 7, 2026