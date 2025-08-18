Pogoń Szczecin na początku sezonu punktuje bardzo słabo, a posada Roberta Kolendowicza wisi na włosku. Użytkownik FootballScout twierdzi, że zwolnienie trenera Portowców jest przesądzone.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kolendowicz straci pracę. Nie doczeka przerwy na kadrę

Pogoń Szczecin dokonała tego lata kilku ciekawych ruchów na rynku transferowym, czym potwierdziła ambitne cele na sezon 2025/2026. Klub pragnie wreszcie sięgnął po pierwsze trofeum w historii, a przynajmniej zakończyć go na miejscu, które zagwarantuje występy w europejskich pucharach. Pierwsze pięć kolejek w wykonaniu Portowców to natomiast kompletne niepowodzenie – bilans tylko jednego zwycięstwa przy aż trzech porażkach nie napawa optymizmem. W niedzielę Pogoń została rozbita przed własną publicznością przez Górnik Zabrze 0-3.

Choć Alex Haditaghi kilka dni temu potwierdzał, że posada Roberta Kolendowicza jest w pełni bezpieczna, a on nie zamierza zwalniać trenerów przy pierwszym kryzysie, właśnie taka decyzja w Szczecinie jest oczekiwana. Po przegranej z Górnikiem działacz Pogoni zdradził, że zmiany w drużynie są nieuniknione, bowiem dotychczasowe wyniki to wielkie rozczarowanie. Użytkownik FootballScout sugeruje, że chodzi właśnie o pożegnanie Kolendowicza, który nie dotrwa do wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. Jego przyszłość w klubie to już przesądzona sprawa.

Jeśli faktycznie dojdzie do zwolnienia, będzie to pierwsza zmiana trenera w tym sezonie Ekstraklasy. Pogoń po pięciu meczach ma w dorobku cztery punkty i znajduje się w strefie spadkowej.