Rozłam w Pogoni Szczecin. Szatnia murem za Kolendowiczem!

Pogoń Szczecin liczy się ze zmianą na ławce trenerskiej. Robert Kolendowicz ma pełne wsparcie ze strony zawodników, a zwolnić chcą go jedynie członkowie zarządu - twierdzi Mateusz Janiak w programie na "Kanale Sportowym".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kolendowicz ma wsparcie piłkarzy. To zarząd chce zmiany

Pogoń Szczecin nie wystartowała zgodnie z planem. Po sześciu rozegranych meczach ma w dorobku raptem siedem punktów, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Pojawiły się więc mocne głosy z wnętrza klubu, że poważne zmiany są nieuniknione. Dotyczy to głównie posady Roberta Kolendowicza, który w każdym momencie może zostać zwolniony. Zachowanie trenera sugeruje, że ma nie po drodze z władzami, a polityka transferowa jest dla niego rozczarowująca. W mediach pojawia się mnóstwo doniesień o ciekawych piłkarzach, którzy są łączeni z Portowcami, ale niewiele z tego wynika.

Prawdopodobnie Kolendowicz uratował się ostatnim zwycięstwem nad Widzewem Łódź. Nie zmienia to faktu, że każda kolejna wpadka może przesądzić o jego losie. Dziennikarz Mateusz Janiak w programie na „Kanale Sportowym” ujawnił, że za pomysłem zwolnienia stoją członkowie zarządu Pogoni. Piłkarze w pełni wspierają szkoleniowca i nie chcą się z nim rozstawać.

– Za zwolnieniem Kolendowicza w klubie są tylko ludzie z góry. Szatnia, piłkarze stoją za nim i za jego sztabem. Tu nie ma wątpliwości. Zwolnienie trenera by tylko pogorszyła sytuację – wytłumaczył.

Pogoń Szczecin i ławka trenerska…



Sytuacja kadrowa Pogoni nie jest wymarzona. Największa gwiazda, czyli Efthymios Koulouris, dopina przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Portowcy bez wątpienia potrzebują nowego jakościowego napastnika.