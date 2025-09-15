Media: Pogoń Szczecin już zdecydowała. Trener może się pakować

Pogoń Szczecin osiąga wyniki poniżej oczekiwań, co może doprowadzić do zmiany na ławce trenerskiej. "Przegląd Sportowy Onet" informuje, że zapadła już decyzja o zwolnieniu Roberta Kolendowicza.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kolendowicz na wylocie. To kwestia dni

Pogoń Szczecin podczas letniego okienka poczyniła poważnych inwestycji, tak aby wzmocnić drużynę i powalczyć co najmniej o europejskie puchary. Nie udało się oczywiście zrealizować wszystkich celów, ale transfery Sama Greenwooda czy Rajmunda Molnara mogą robić wrażenie. Problem w tym, że na murawie zespół spisuje się rozczarowująco.

W weekend Pogoń doznała kolejnej porażki. Tym razem lepsza okazała się Korona Kielce, która zwyciężyła 1-0. Portowcy zajmują w tabeli dziewiątą lokatę i zwyciężyli tylko trzy z ośmiu rozegranych meczów. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań, dlatego wrócił temat pożegnania z Robertem Kolendowiczem, co prognozowano zaraz po rozpoczęciu sezonu.

Tym razem sprawa ma być przesądzona. Portal „Przegląd Sportowy Onet” twierdzi, że władze Pogoni zdecydowały już o zwolnieniu, do którego powinno dojść w najbliższych dniach. Jeśli się to potwierdzi, spotkanie z Koroną okaże się ostatnim pod jego wodzą.

Kolendowicz od ponad roku odpowiada za wyniki Pogoni Szczecin. Przejął zespół po Jensie Gustafssonie, który wybrał wówczas ofertę z Arabii Saudyjskiej. Pod jego wodzą Portowcy zajęli czwarte miejsce w lidze, a także ponownie dotarli do finału Pucharu Polski, tym razem przegrywając z Legią Warszawa.