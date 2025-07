fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Tan Kesler

Paul Mukairu i Musa Juwara zostaną zawodnikami Pogoni Szczecin

Tan Kesler od 17 marca jest w Pogoni Szczecin, pełniąc najpierw funkcję prezesa, a później wiceprezesa zarządu. 46-latek w rozmowie z Damianem Smykiem i Piotrem Koźmińskim w trakcie audycji „Nasz News” wypowiedział się między innymi w sprawie wyborów na prezesa PZPN, a także odniósł się do nowych twarzy w drużynie.

– Wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku, że potrzebne są pewne zmiany. W pewnym momencie było więcej baronów niezdecydowanych ze swoimi głosami, ale z upływem czasu pojawiły się nowe nazwiska, na które zostały oddane głosy. To były szybkie ruchy. Na pewne wnioski przyjdzie natomiast czas – powiedział Kesler.

Przedstawiciel ekipy ze Szczecina pozwolił sobie też na wyjaśnienie, dlaczego znalazł się w ogóle w zarządzie PZPN. – Wynika to z tego, że zajęliśmy miejsce w TOP 4 tabeli PKO BP Ekstraklasy w ostatniej kampanii. To sprawiło, że mogłem pojawić się na Walnym Zgromadzeniu PZPN. Inaczej było w przypadku EFL, gdy wówczas trzeba było być do tego wybranym. Ta rola jest dla mnie ważna. Chcę mieć jednocześnie wpływ na sprawy zagraniczne, co omówiliśmy z Dariuszem Mioduskim. Chcę pomóc swoim doświadczeniem zebranym w Turcji, Anglii czy w Stanach Zjednoczonych – przekonywał Kesler.

ROZMOWA Z KRÓLEWSKIM, RUCHY POGONI, CO W LECHU? | Nasz News

W końcu jeden z działaczy Pogoni wypowiedział na temat ostatnich rozmów w sprawie transferów, dziękując jednocześnie za wsparcie właścicielowi klubu. – Chciałbym bardzo podziękować Alexowi Haditaghiemu za wspieranie mnie z Kanady przy okazji rozmów dotyczących dwóch naprawdę utalentowanych chłopaków, którzy mają być częścią zespołu. Mam na myśli Paula Mukairu i Musę Juwarę. Chociaż, co ciekawe wciąż są telefony z klubów związane z tymi zawodnikami i to tych, z którymi wydawało się, że mamy dobre relacje. W każdym razie kontrakty zostały podpisane. Pozostały do dopięcia tylko sprawy dotyczące odpowiednich certyfikatów – rzekł Kesler.

Mukairu to zawodnik, który ostatnio bronił barw Bolusport Kulubu. Z kolei Juwara występował z Vejle BK.

