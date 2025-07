Ruch Chorzów chce więcej. Ten piłkarz może być kluczowy

Ruch Chorzów w trakcie trwającego okna transferowego ogłosił już pięć transferów. Według wieści Jerzego Chwałka z Super Expressu możliwy jest kolejny transfer do Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Maciej Żurawski może zamienić Wartę Poznań na Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ma ambitne plany związane z nowym sezonem. Co prawda narracji związanej z walką o bezpośredni awans do elity nikt z klubu nie chce wygłaszać. W każdym razie można przypuszczać, że jak większość ekip z Betclic 1. Ligi celem będzie miejsce co najmniej w strefie barażowej. Tymczasem niewykluczone, że niebawem Ruch pozyska nowego pomocnika, o czym wieści przekazał dziennikarz Jerzy Chwałek z Super Expressu.

Źródło przekazało, że Maciej Żurawski, grający dotychczas w Warcie Poznań ma zostać nowym pomocnikiem Niebieskich. Gdyby transakcja stała się faktem, piłkarz trafiłby pod skrzydła byłego szkoleniowca Zielonych, czyli Dawida Szulczka.

🚨 Maciej Żurawski grający dotychczas w Warcie Poznań ma zostać piłkarzem @RuchChorzow1920 . Tak więc trafi pod skrzydła byłego trenera z Warty, Dawida Szulczka ⚽️ — Jerzy Chwałek (@Jerzy2014) June 30, 2025

24-latek to ofensywny pomocnik. Zawodnik urodzony w Toruniu jest aktualnie bez klubu, po tym, jak wygasł jego kontrakt z Wartą z końcem czerwca 2025 roku. W ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę. Żurawski to doświadczony gracz ze 112 występami w PKO BP Ekstraklasie. Rynkowa wartość gracza szacowana jest na 150 tysięcy euro.

Jeśli faktycznie ruch z udziałem 24-latka stałby się faktem, to w ekipie z Chorzowa mógłby rywalizować o miejsce w składzie na przykład z Shumą Nagamatsu, Jakubem Sobeczko czu Filipem Lachendro. Na dzisiaj nieznany jest natomiast los Mateusza Chmarka, którego zabrakło w kadrze Ruchu na zgrupowanie w Busko-Zdroju. Zawodnik ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku.

