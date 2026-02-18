Stokowiec dostał wzmocnienie. Pogoń sięgnęła po znane nazwisko

12:36, 18. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki po tym, jak z klubem pożegnał się Rafał Adamski, szukała wzmocnień w ofensywie. Klub ogłosił pozyskanie nowego ofensywnego pomocnika tej zimy.

Piotr Stokowiec
Obserwuj nas w
fot. Bartlomiej Wisniewski / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Hubert Adamczyk został zawodnikiem Pogoni

Pogoń Grodzisk Mazowiecki jako beniaminek Betclic 1. Ligi gra w trakcie trwającej kampanii bez kompleksów. Drużyna prowadzona przez Piotr Stokowiec liczy się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasa. Aktualnie ekipa z Grodziska Mazowieckiego plasuje się na trzeciej pozycji. Tymczasem klub opublikował informację związaną z pozyskaniem nowego piłkarza.

„Hubert Adamczyk dołącza do Czerwono-biało-czerwonych. 27-letni ofensywny zawodnik przenosi się do nas na zasadzie transferu definitywnego z ekstraklasowego Zagłębie Lubin. Kontrakt został podpisany do końca sezonu 2025/2026 z możliwością przedłużenia go o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Pogoni.

Adamczyk to zawodnik urodzony w Bydgoszczy. W swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak: Chelsea FC, Cracovia, Olimpia Grudziądz, Wisła Płock, Arka Gdynia czy Zagłębie Lubin. Tymczasem już w najbliższy weekend były młodzieżowy reprezentant Polski może zagrać w derbach przeciwko Znicz Pruszków.

W tej kampanii nowy nabytek ekipy z Grodziska Mazowieckiego rozegrał jak na razie dwa spotkania. Zaliczył w nich jedną asystę. Adamczyk o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Mateuszem Szczepaniakiem, Jakubem Lisem i Igorem Korczakowskim.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź