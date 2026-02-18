Stokowiec dostał wzmocnienie. Pogoń sięgnęła po znane nazwisko

Pogoń Grodzisk Mazowiecki po tym, jak z klubem pożegnał się Rafał Adamski, szukała wzmocnień w ofensywie. Klub ogłosił pozyskanie nowego ofensywnego pomocnika tej zimy.

fot. Bartlomiej Wisniewski / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Hubert Adamczyk został zawodnikiem Pogoni

Pogoń Grodzisk Mazowiecki jako beniaminek Betclic 1. Ligi gra w trakcie trwającej kampanii bez kompleksów. Drużyna prowadzona przez Piotr Stokowiec liczy się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasa. Aktualnie ekipa z Grodziska Mazowieckiego plasuje się na trzeciej pozycji. Tymczasem klub opublikował informację związaną z pozyskaniem nowego piłkarza.

„Hubert Adamczyk dołącza do Czerwono-biało-czerwonych. 27-letni ofensywny zawodnik przenosi się do nas na zasadzie transferu definitywnego z ekstraklasowego Zagłębie Lubin. Kontrakt został podpisany do końca sezonu 2025/2026 z możliwością przedłużenia go o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Pogoni.

Adamczyk to zawodnik urodzony w Bydgoszczy. W swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak: Chelsea FC, Cracovia, Olimpia Grudziądz, Wisła Płock, Arka Gdynia czy Zagłębie Lubin. Tymczasem już w najbliższy weekend były młodzieżowy reprezentant Polski może zagrać w derbach przeciwko Znicz Pruszków.

W tej kampanii nowy nabytek ekipy z Grodziska Mazowieckiego rozegrał jak na razie dwa spotkania. Zaliczył w nich jedną asystę. Adamczyk o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Mateuszem Szczepaniakiem, Jakubem Lisem i Igorem Korczakowskim.