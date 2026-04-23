Chelsea może sprowadzić znanego piłkarza. To byłaby droga operacja

18:32, 23. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Chelsea prawdopodobnie przebuduje swój skład po niesatysfakcjonującym sezonie. Na Stamford Bridge może wylądować Jarrod Bowen - podaje dziennikarz Ekrem Konur.

Todd Boehly - właściciel Chelsea
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly - właściciel Chelsea

Jarrod Bowen przymierzany do Chelsea

Chelsea rozgrywa niesatysfakcjonujący sezon i wciąż nie ma pewności, czy zakwalifikuje się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z powodu słabych wyników pracę stracił dotychczasowy trener ekipy The Blues – Liam Rosenior. Do końca tej kampanii drużyną będzie opiekował się Calum McFarlane, a po aktualnym sezonie londyńczycy planują zatrudnić szkoleniowca z wysokiej półki. W mediach pojawiają się nazwiska Cesca Fabregasa oraz Andoniego Iraoli.

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego w klubie ze Stamford Bridge dojdzie również do dużej przebudowy składu. Londyńscy działacze zamierzają pozbyć się kilku zawodników, a w ich miejsce sprowadzić nowych piłkarzy. Z zespołem mogą pożegnać się między innymi Liam Delap czy Alejandro Garnacho, co wymusi wzmocnienie ofensywy.

Kandydatem do przeprowadzki do Chelsea jest Jarrod Bowen – informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Taka transakcja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania. O pozyskanie 29-letniego Anglika powalczą bowiem także Liverpool oraz Manchester United, a ponadto West Ham United nie zamierza łatwo oddać swojej największej gwiazdy.

Prawy napastnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Młotów od stycznia 2020 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za ponad 20 milionów euro z Hull City. W trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 9 asyst. Zawodnik, który może grać na skrzydle oraz jako klasyczna „dziewiątka”, ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Wartość rynkowa kapitana West Hamu United wynosi mniej więcej 35 milionów euro.

