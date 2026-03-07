Piszczek poprowadził GKS Tychy po raz ostatni? Wymowne zachowanie po meczu

GKS Tychy przegrał kolejny mecz, tym razem ulegając Stali Mielec aż 0-4. Łukasz Piszczek na konferencji prasowej nie był zbyt wylewny. Być może to był jego ostatni występ w roli trenera pierwszoligowej drużyny.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek nie był wylewny. GKS Tychy znów przegrał

GKS Tychy stały się realnym kandydatem do spadku z pierwszej ligi. Do pewnego momentu wydawało się, że drużyna może ponownie powalczyć o awans do Ekstraklasy, ale niemal całą jesień prezentowała się słabo. Zwolnionego Artura Skowronka jeszcze pod koniec rundy zastąpił Łukasz Piszczek. Jego przygoda w pierwszoligowym klubie do teraz jest wyłącznie wielkim rozczarowaniem.

W pięciu wiosennych meczach GKS zdobył tylko jeden punkt, a sam Piszczek jako trener zespołu jeszcze nie cieszył się z jego wygranej. Po przerwie zimowej udało mu się zatrzymać wyłącznie Odrę Opole, z którą zremisował 1-1. Oprócz tego – porażki z Wisłą Kraków, Górnikiem Łęczna i Puszczą Niepołomice. Być może w piątek przelała się czara goryczy, bowiem tyszanie dali się też rozbić Stali Mielec, czyli bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie.

Stal po 30 minutach gry prowadziła trzema golami, a ostatecznie wygrała 4-0. Czy ten wynik przesądza o losach Piszczka? Pomeczowa konferencja z jego udziałem trwała raptem kilkadziesiąt sekund. Nie potrafił wprost odpowiedzieć na pytanie o swoją przyszłość.

– Gratulacje dla Stali Mielec. Dla nas to wielki wstyd i rozczarowanie. (…) Nie chcę się do tego tematu odnosić na gorąco – odpowiedział trener, zapytany o swoją ewentualną rezygnację.