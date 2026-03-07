Piszczek poprowadził GKS Tychy po raz ostatni? Wymowne zachowanie po meczu

09:18, 7. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Stal Mielec

GKS Tychy przegrał kolejny mecz, tym razem ulegając Stali Mielec aż 0-4. Łukasz Piszczek na konferencji prasowej nie był zbyt wylewny. Być może to był jego ostatni występ w roli trenera pierwszoligowej drużyny.

Łukasz Piszczek
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek nie był wylewny. GKS Tychy znów przegrał

GKS Tychy stały się realnym kandydatem do spadku z pierwszej ligi. Do pewnego momentu wydawało się, że drużyna może ponownie powalczyć o awans do Ekstraklasy, ale niemal całą jesień prezentowała się słabo. Zwolnionego Artura Skowronka jeszcze pod koniec rundy zastąpił Łukasz Piszczek. Jego przygoda w pierwszoligowym klubie do teraz jest wyłącznie wielkim rozczarowaniem.

W pięciu wiosennych meczach GKS zdobył tylko jeden punkt, a sam Piszczek jako trener zespołu jeszcze nie cieszył się z jego wygranej. Po przerwie zimowej udało mu się zatrzymać wyłącznie Odrę Opole, z którą zremisował 1-1. Oprócz tego – porażki z Wisłą Kraków, Górnikiem Łęczna i Puszczą Niepołomice. Być może w piątek przelała się czara goryczy, bowiem tyszanie dali się też rozbić Stali Mielec, czyli bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie.

Stal po 30 minutach gry prowadziła trzema golami, a ostatecznie wygrała 4-0. Czy ten wynik przesądza o losach Piszczka? Pomeczowa konferencja z jego udziałem trwała raptem kilkadziesiąt sekund. Nie potrafił wprost odpowiedzieć na pytanie o swoją przyszłość.

– Gratulacje dla Stali Mielec. Dla nas to wielki wstyd i rozczarowanie. (…) Nie chcę się do tego tematu odnosić na gorąco – odpowiedział trener, zapytany o swoją ewentualną rezygnację.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź