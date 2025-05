Zieliński może odejść z Interu! Klub już ma jego następcę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński może opuścić Inter po sezonie

Piotr Zieliński przed tym sezonem dołączył do zespołu Interu Mediolan, ale od samego początku ta przygoda nie była najlepsza dla Polaka. Przede wszystkim środkowy pomocnik długo musiał walczyć o wywalczenie sobie miejsce w podstawowym składzie i de facto do teraz mu się to nie udało, a już jest koniec sezonu. Z drugiej strony reprezentant Polski musiał mierzyć się także z kontuzją, którą zabrała mu trochę szans na grę.

Niemniej Inter Mediolan, który właśnie awansował do finału Ligi Mistrzów ma plan, aby latem nieco zmienić swoją kadrę i ją odmłodzić. Już jakiś czas temu spekulowano, że Polak może być jedną z ofiar rewolucji, ale teraz serwis „interlive.it” wprost przekazał, że odejście Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan po tym sezonie jest praktycznie pewne. Co więcej, zespół Simone Inzaghiego znalazł już nawet następcę Polaka. Ma nim być Rodrigo De Paul z Atletico Madryt, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 30 milionów euro.

WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę w barwach Interu Mediolan. 31-latek na murawie spędził jednak tylko nieco ponad 1750 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 14 milionów euro.

