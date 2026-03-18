Pietuszewski zachwyca w FC Porto. Skrzydłowy porównany do legendy reprezentacji Polski

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Wielkie słowa o Oskarze Pietuszewskim. „Przypomina młodego Kubę Błaszczykowskiego”

Oskar Pietuszewski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto w zimowym oknie transferowym. Portugalski gigant zapłacił za utalentowanego skrzydłowego aż osiem milionów euro. 17-latek w ośmiu występach w portugalskiej ekstraklasie zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Wkrótce może też zaliczyć debiut w reprezentacji Polski, jeśli zostanie powołany przez Jana Urbana na marcowe zgrupowanie kadry.

W rozmowie z „Kanałem Sportowym” o potencjale młodego zawodnika wypowiedział się były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski. Ekspert dostrzega w grze Pietuszewskiego elementy charakterystyczne dla kilku znanych piłkarzy, w tym jednego z największych liderów w historii kadry.

– Oskar bardzo mi przypomina młodego Kubę Błaszczykowskiego. Są jednak pewne różnice między nimi. Przede wszystkim Oskar ma chęć i taką naturalną potrzebę strzelania goli. Kuba tego nie miał. On bardziej szukał podań. Poza tym Kuba był troszkę starszy, gdy wchodził do zagranicznej piłki – stwierdził Mielcaarski.

– Patrząc na Oskara, przychodzi mi na myśl też Francisco Conceição, który dziś gra w Juventusie. On też był taki odważny. Obecnie spoglądam również na Rodrigo Morę, złote dziecko portugalskiej piłki. Może miesiąc czy dwa temu zadzwonił do mnie ktoś z Portugalii i powiedział, że Oskar zrobi więcej niż Mora. Dlaczego? Bo Portugalczyk jest dobry technicznie, ale nie jest tak agresywny, nie jest taki przebojowy – dodał.