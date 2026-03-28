Pietuszewski z nową wyceną! Tyle trzeba zapłacić za piłkarza FC Porto

Oskar Pietuszewski nie tak dawno kosztował 10 milionów euro. Obecnie jego wartość wzrosła ponad trzy razy. CIES Football Obs. prognozuje, że na ten moment trzeba byłoby zapłacić za piłkarza FC Porto aż 36,2 mln euro.

36,2 mln euro za Oskara Pietuszewskiego. Szybki wzrost wartości

Oskar Pietuszewski w ostatnich dniach spełnił kolejne marzenie, debiutując z orzełkiem na piersi w dorosłej reprezentacji Polski. Nastolatek pojawił się na boisku od razu na początku drugiej połowy meczu z Albanią. Jego wejście ożywiło grę Biało-Czerwonych, a on sam zebrał duże pochwały za swój debiutancki występ. Niewykluczone, że w finale ze Szwecją znajdzie się w wyjściowej jedenastce.

Bez wątpienia debiut w drużynie narodowej to kolejny powód w stale rosnącej wartości zawodnika. Obecnie według najnowszych prognoz Pietuszewski jest wart ponad trzy razy więcej niż w momencie, gdy odchodził z Jagiellonii Białystok. Przypomnijmy, że FC Porto płaciło za 17-letniego piłkarza 8 milionów euro plus dodatkowe dwa miliony w bonusie, jeśli zdobędą mistrzostwo Portugalii. Łącznie wychodzi więc 10 milionów euro. CIES Football Obs używając własnego algorytmu, oszacowało, że na ten moment, jeśli ktoś chciałby kupić Pietuszewskiego, musi zapłacić co najmniej 31,9 mln euro. Z kolei największe kluby muszą przygotować 36,2 mln euro.

Co ciekawe, to samo źródło wskazało pięciu innych zawodników, do których profilem podobny jest Oskar Pietuszewski. Wśród nich znaleźli się m.in. Kenan Yildiz z Juventusu oraz Khvicha Kvaratskhelia z Paris Saint-Germain. Pozostali piłkarze to Mika Godts (Ajax), Alejandro Garnacho (Chelsea) oraz Andreas Schjelderup (Benifca).

Pietuszewski od momentu transferu do Porto rozegrał 10 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 3 asysty.