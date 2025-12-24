Pietuszewski wybrał nowy klub! Jagiellonia zimą go sprzeda

Oskar Pietuszewski jest zdecydowany na transfer do FC Porto. Utalentowany skrzydłowy Jagiellonii ma przenieść się do nowego klubu zimą. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski trafi do FC Porto – zaawansowane negocjacje transferowe

Oskar Pietuszewski jest najbardziej rozchwytywanym obecnie graczem z naszego kraju na rynku transferowym. Właściwie trudno sobie wyobrazić dzień bez nowych informacji na temat jego przyszłości. W gronie klubów, które były zainteresowane pozyskaniem 17-letniego skrzydłowego Jagiellonii Białystok znajdowała się m.in. FC Barcelona, Manchester City czy Bayern Monachium. To wszystko jednak wkrótce się skończy.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Oskar Pietuszewski chce trafić do FC Porto. Ten niezwykle utalentowany piłkarz jest już zdecydowany na ten ruch i dojdzie do niego tej zimy. Jagiellonia Białystok jest bowiem w zaawansowanych negocjacjach z klubem z Portugalii i wszystko wkrótce ma być finalizowane. Właśnie tego „zielonego światła” ze strony Dumy Podlasia jeszcze tylko brakuje, aby móc ogłosić wielki transfer oficjalnie. Ostatnio mówiło się o kwocie około 10-11 milionów euro.

Nie bez znaczenia przy tym transferze było zapewne także to, że pozytywną opinię młodemu piłkarzowi wystawili jego dwaj rodacy, a więc Jan Bednarek i Jakub Kiwior, o czym także wspomniał dziennikarz. Co również ważne, Jagiellonia najprawdopodobniej nie będzie miała opcji pozostawienia Pietuszewskiego do końca sezonu.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie rozegrał 31 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.

Zobacz także: Szymański pożegnał się z Fenerbahce. Wkrótce wyczekiwany transfer