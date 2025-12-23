Pietuszewski celem topowego klubu! Grają w nim Polacy

Oskar Pietuszewski może dołączyć do dwóch Polaków w zagranicznym klubie. Jak podaje serwis Meczyki.pl na transfer piłkarza zdecydowane jest FC Porto. Jagiellonia ma otrzymać za niego ok. 11 mln euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Porto zdecydowane na transfer Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na świecie poniżej 18. roku życia. Młodzieżowy reprezentant Polski robi furorę nie tylko w Ekstraklasie, ale również na arenie międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że uwagę na niego zwróciły takie kluby jak Manchester City, FC Barcelona, Bayern Monachium czy Chelsea.

Panuje przekonanie, że Pietuszewski niebawem opuści Jagiellonię Białystok. Tym samym ma pobić rekord transferowy w Ekstraklasie, zostając najdroższym piłkarzem w historii ligi. Co ciekawe jego następnym klubem może zostać zespół z dwoma Polakami w składzie.

Według najnowszych informacji serwisu Meczyki.pl zdecydowane na transfer Pietuszewskiego jest FC Porto. Portugalski gigant jest gotów zapłacić za 17-latka ok. 11 milionów euro. Gdyby trafił do drużyny Smoków dzieliłby szatnię z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem.

Jagiellonia chciałaby zatrzymać nastolatka przynajmniej do końca sezonu. Natomiast jeśli pojawi się oferta nie do odrzucenia nie będą stawać mu na przeszkodzie. „Bardzo chcielibyśmy, żeby Oskar Pietuszewski został z nami do lata, no ale jeśli będzie oferta, która będzie ofertą nie do odrzucenia, to pochylimy się nad nią – mówił ostatnio Łukasz Masłowski w TVP Sport.

Tomasz Włodarczyk, który przekazał informacje o zainteresowaniu Porto, dodał także, że zarząd Smoków nabrał zaufania do polskich zawodników. Wynika to z fantastycznego początku w klubie Bednarka i Kiwiora, którzy stali się kluczowymi piłkarzami zespołu.