Barcelona, Man City i kolejny znany klub! Ogromne zainteresowanie Pietuszewskim

Oskar Pietuszewski jest na radarze największych klubów Europy, jak: Barcelona, Manchester City oraz Bayern Monachium. Według Piotra Wołosika z "Przeglądu Sportowego Onet", do tego grona dołącza RB Salzburg, klub znany z rozwijania wielkich talentów.

Dziurek / Alamy Na zdjęciu: Oskara Pietuszewski

Oskar Pietuszewski na celowniku RB Salzbueg

Oskar Pietuszewski to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych i najbardziej utalentowanych graczy w PKO Ekstraklasie. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok ma niesamowitą umiejętność wchodzenia w pojedynki jeden na jeden, świetny drybling, kontrolę nad futbolówką, a do tego jest niezwykle szybki oraz zwinny. Ma więc praktycznie wszystkie cechy, które musi posiadać idealny skrzydłowy.

Nic więc dziwnego, że ten raptem 17-letni zawodnik wzbudza tak wielkie zainteresowanie w całej Europie. W ostatnim czasie mówiło się przecież, że Pietuszewski trafił na radar Barcelony, Manchesteru City czy Bayernu Monachium. To absolutnie największe kluby, ale teraz pojawił się kolejny znany klub, który choć nieco mniejszy, to przede wszystkim słynie z rozwijania młodzieży. Według informacji przekazanych przez Piotra Wołosika z „Przeglądu Sportowego Onet” w podcaście „Ofensywni”, RB Salzburg również jest zainteresowane sprowadzeniem Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok. To klub, z którego wypłynął chociażby Erling Haaland.

Dziennikarz przekazał także, że pomysł na rozwój Oskara Pietuszewskiego, który przedstawił RB Salzburg, ma być bardzo fajny i ciekawy. W tym sezonie młodzieżowy reprezentant Polski do tej pory rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Jego umowa z Dumą Podlasia wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.

