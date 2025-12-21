Pietuszewski opuści Jagiellonię już zimą?! Masłowski zdradził warunek

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zostanie w Jagiellonii do końca sezonu?

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Duma Podlasia przede wszystkim łączy grę w europejskich pucharach z oczekiwanymi rezultatami w PKO Ekstraklasie. Rundę jesienną w lidze zakończyli oni bowiem na trzecim miejscu w stawce ze stratą jednego punktu do pierwszej Wisły Płock, jednocześnie mając przy tym jedno zaległe spotkanie – z GKS-em Katowice. To więc wynik bardzo dobry, szczególnie, że wiosną zagrają oni także w barażach o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

W ostatnim czasie jednak przede wszystkim głośno jest o Jagiellonii w kontekście wielkiego talentu, który posiadają w swoich szeregach. Mowa naturalnie o Oskarze Pietuszewskim, który jest obserwowany przez najlepsze kluby świata. W tym kontekście mówiło się o Barcelonie, Manchesterze City czy innych gigantach. Wielu więc zastanawia się, czy 17-latek pozostanie w polskiej lidze do końca sezonu. W pewien sposób powiedział o tym Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii. W rozmowie z „TVP Sport” przyznał, że są zapytania o skrzydłowego.

– Bardzo chcielibyśmy, żeby Oskar Pietuszewski został z nami do lata, no ale jeśli będzie oferta, która będzie ofertą nie do odrzucenia, to pochylimy się nad nią. […] Nie będę wymieniał konkretnych nazw, ale jest kilka klubów o mocnej marce w Europie, które pytają, obserwują i jeżdżą za Oskarem Pietuszewskim. To jest fakt. Oskar ma ogromny potencjał – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok w programie „Futbol totalny” na antenie „TVP Sport”.

Zobacz także: Arka chce obrońcę Rakowa Częstochowa. Negocjacje trwają