Arka chce obrońcę Rakowa Częstochowa. Negocjacje trwają

Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka negocjuje wypożyczenie Ariela Mosóra

Arka Gdynia w tym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie, choć trzeba przyznać, że pomimo sporej przepaści kadrowej względem innych drużyn, zespół Dawida Szwargi potrafi rywalizować jak równy z równym. Tyczy się to co prawda głównie spotkań domowych, ale finalnie po rundzie jesiennej beniaminek PKO Ekstraklasy na koncie ma 21 punktów, co przekłada się na 12. miejsce w stawce.

Wiadomo jednak, że do wywalczenia celu, a więc utrzymania w lidze droga jeszcze daleka. Dlatego też Arka Gdynia będzie chciała w czasie zimowej przerwy się wzmocnić. Według informacji przekazanych przez Mateusza Hawrota z portalu „Meczyki.pl”, klub prowadzi rozmowy ws. wypożyczenia Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa. Sam zawodnik jest chętny na taki ruch, podobnie jak wielkich przeciwskazań nie ma zespół spod Jasnej Góry. Kwestią podstawową jest jednak wynagrodzenie środkowego obrońcy.

Ariel Mosór w tym sezonie dla Rakowa Częstochowa rozegrał tylko cztery mecze. 22-letni defensor na koncie ma łącznie 16 występów dla pierwszego zespołu Medalików. Wcześniej jednak z powodzeniem radził sobie w barwach Piasta Gliwice, do którego trafił z Legii Warszawa. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 900 tysięcy euro.

Zobacz także: Lewandowski chce mocno zakończyć rok. Lubi grać na tym stadionie