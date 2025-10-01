Pietuszewski czeka na zagraniczny transfer. Wtedy może opuścić Jagiellonię

Oskar Pietuszewski to aktualnie największy polski talent w piłce nożnej. W mediach pojawia się wiele informacji ws. zagranicznego transferu. Mariusz Piekarski w podcaście "Ofensywni" zdradził, kiedy 17-latek może opuścić Jagiellonię Białystok.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski do końca sezonu zostanie w Jagiellonii

Oskar Pietuszewski w poprzednim sezonie zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok. 17-letni piłkarz jest uważany za wielki talent, przez co stale rośnie zainteresowanie jego osobą. Ostatnio jest o nim coraz głośniej, ponieważ pojawiły się informacje, że interesuje się nim m.in. Chelsea. Ponadto istnieje duża szansa, że otrzyma powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski.

O przyszłości młodego piłkarza w podcaście „Ofensywni” na kanale Przegląd Sportowy Onet opowiedział Mariusz Piekarski. Agent zawodnika zdradził, że mają konkretny plan na przyszłość nastolatka. Najbardziej realnym scenariuszem jest przejście do klubu, który od razu na niego postawi. Otoczenie Pietuszewskiego chce uniknąć sytuacji, że przejdzie do dużego klubu i od razu pójdzie na wypożyczenie.

– Kto pobije rekord? Przeważnie Anglicy i później zaczynamy od razu od wypożyczeń, więc nie wiem, czy to jest dobra droga. Poczekajmy do końca sezonu. Mamy pomysł na przyszłość. Rozmawiamy z Oskarem. Moim pomysłem jest, żeby zrobić to krok po kroku. Nie będę ujawniał nazw klubów, czy lig, jakie gdzieś nam się widzą. Lepiej sprzedać piłkarza za trochę mniejsze pieniądze i wpisać bonusy. Wolałbym, żeby to była taka droga, że następny klub bardzo postawi na Oskara i sprzeda go później za 30-35 milionów – powiedział Mariusz Piekarski.

– Na pewno zostanie do końca sezonu. Nikt nie naciska. Oskar fajnie się czuje, dostaje dużo minut od trenera. Ma teraz Ligę Konferencji przed sobą, czyli kolejne doświadczenie. Podchodzimy do tego na chłodno i spokojnie. Wiemy, że to są duże umiejętności, duży talent. Jest ciśnienie społeczne, da się to odczuć […] Nie chcemy, żeby ruszał się do lata. Wszystkie kluby zainteresowane, które się z nami łączyły są o tym poinformowane, że widzimy się latem – dodał agent w programie „Ofensywni” na kanale Przegląd Sportowy.

W tym sezonie Pietuszewski ma na swoim koncie 15 spotkań, w których zdobył 2 gole i zaliczył asystę. Co więcej, we wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. Pod wodzą Jerzego Brzęczka rozegrał 2 spotkania, zdobywając 3 bramki.