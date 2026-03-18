AC Milan monitoruje sytuację perspektywicznego Serba

Petar Stanić pokazuje się z bardzo dobrej strony w barwach Łudogorca Razgrad. Jego postępy bacznie śledzi między innymi AC Milan - informuje Ekrem Konur.

AC Milan planuje dokonać kilku wzmocnień składu w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego, aby w kolejnym sezonie z powodzeniem rywalizować na wszystkich frontach. Trener zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegriego – liczy między innymi na zwiększenie jakości w środku pola. Doświadczony szkoleniowiec uważa, że w jego ekipie przydałaby się większa rywalizacja w drugiej linii, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na wyniki całej drużyny.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki na San Siro jest Petar Stanić – podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. 24-letni serbski pomocnik na co dzień występuje w barwach bułgarskiego Łudogorca Razgradu.

Mierzący 186 centymetrów zawodnik wzbudza zainteresowanie również innych klubów. Jego sytuację monitorują także Atalanta Bergamo, Sevilla oraz Real Betis, dlatego konkurencja o jego podpis może okazać się bardzo duża.

Stanić z powodzeniem występuje w koszulce wspomnianej bułgarskiej ekipy od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Łudogorec Arenę za niespełna 2 miliony euro z FK TSC Backa Topola. Reprezentant Serbii w aktualnej kampanii rozegrał 42 mecze, zdobył 14 bramek i zanotował 9 asyst. 24-latek najlepiej czuje się w roli ofensywnego pomocnika, choć może grać także nieco głębiej. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 3,5 miliona euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.