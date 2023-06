IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Pepelu

Gdy Levante spadło z La Ligi, Pepelu podpisał z klubem dziesięcioletni kontrakt

Po roku Granotas byli o krok od powrotu do elity, ale przegrali finał baraży z Deportivo Alaves

Nad kupnem 24-latka pracuje wielki rywal Levante, Valencia

Pepelu zmieni Levante na Valencię?

Levante przed rokiem spadło z La Ligi. Liczni kibice wieszczyli suchy okres dla klubu, któremu trudno miało być wrócić do elity. Nadzieję w serca fanów wlał jednak Pepelu, jeden z najbardziej obiecujących wychowanków drużyny. Podpisał wówczas dziesięcioletni kontrakt, pozując z tej okazji z koszulką zawierającą znak nieskończoności. Miało to symbolizować przywiązanie 24-latka do Granotas.

Pierwszy sezon na zapleczu ekstraklasy zakończył się dla Levante gorzko. Drużyna dotarła aż do finału baraży, gdzie przegrała jednak z Deportivo Alaves. To może nie być koniec złych wieści dla fanów. Nad transferem wspomnianego Pepelu pracuje bowiem… Valencia. Rywal zza miedzy zaoferował już Granotas trzy miliony euro za pomocnika, a klauzula odstępnego w jego umowie wynosi o dwa miliony więcej. Choć o 24-latka pytają liczne ekipy z Hiszpanii, Nietoperze mają przewagę w postaci miasta. Gdyby wychowanek podpisał umowę z największym rywalem, byłby to wielki cios zarówno dla instytucji, jak i kibiców.

Lato 2022. Levante spada do Segunda. Pepelu, wychowanek, deklaruje, że chce zostać. Podpisuje 10-letni (!) kontrakt, pozuje do zdjęcia z koszulką Levante i znakiem nieskończoności



Lato 2023. Levante nie awansowało do LaLiga. Pepelu chce odejść, i to do Valencii, lokalnego rywala pic.twitter.com/soVvbWI9iU — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) June 29, 2023

Pepelu w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

