Paryż liczył na więcej. PSG już pracuje nad kolejnymi hitami transferowymi

PSG – transfery w trakcie letniego okna 2025
Paris Saint-Germain znane jest z tego, że nie szczędzi pieniędzy za transfery. Przez ostatnią dekadę w stolicy Francji zagrały takie gwiazdy jak Neymar, Kylian Mbappe, czy Leo Messi. W minionych latach paryżanie zmienili nieco swoją politykę transferową. Zamiast piłkarzy znanych całemu światu, PSG zaczęło stawiać na zawodników, którzy swój najlepszy okres w karierze mają jeszcze przed sobą. Przykładem tego było minione letnie okno transferowe, podczas którego Luis Enrique dostał dwóch perspektywicznych graczy do pierwszej jedenastki.
PSG – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Ilya Zabarnyi
|Bournemouth
|63 mln euro
|Lucas Chevalier
|LOSC Lille
|40 mln euro
|Renato Marin
|AS Roma
|wolny transfer
PSG – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Gianluigi Donnarumma
|Man City
|30 mln euro
|Nordi Mukiele
|Sunderland
|12 mln euro
|Marco Asensio
|Fenerbahce
|7,5 mln euro
|Carlos Soler
|Real Sociedad
|6 mln euro
|Milan Škriniar
|Fenerbahce
|6 mln euro
|Arnau Tenas
|Villarreal
|2,5 mln euro
|Presnel Kimpembe
|Qatar SC
|bez odstępnego
|Randal Kolo Muani
|Tottenham
|wypożyczenie
|Gabriel Moscardo
|SC Braga
|wypożyczenie
|Renato Sanches
|Panathinaikos
|wypożyczenie
|Yoram Zague
|FC Kopenhaga
|wypożyczenie
|Naufel El Hannach
|Montpellier
|wypożyczenie
|Horatiu Moldovan
|Real Oviedo
|wypożyczenie
PSG rozczarowane letnimi transferami
PSG w minionym sezonie wygrało Ligę Mistrzów po raz pierwszy w historii. To sprawiło, że trener Luis Enrique dostał jeszcze większy kredyt zaufania od klubu. Ruchy transferowe dokonane latem osłabiają jednak pozycję hiszpańskiego szkoleniowca. Paryżanie przegrali z Bayernem Monachium, a na krajowym podwórku mistrzostwo Francji wcale nie jest pewne.
Do Paryża latem przeniosło się trzech piłkarzy, z czego dwóch miało stanowić o sile zespołu. Nowym bramkarzem został kupiony za 40 milionów euro Francuz, Lucas Chevalier. Kibice nie są jednak z niego zadowoleni i coraz częściej domagają się odstawienia go od pierwszej jedenastki. Jeszcze więcej kosztował Ilya Zabarnyi (63 miliony euro). O Ukraińcu mówi się głównie w kontekście jego trudnych relacji z innym piłkarzem PSG. Niewykluczone, że obrońca spędzi w stolicy Francji spędzi tylko jeden sezon.
PSG – pogłoski wokół zwycięzcy Ligi Mistrzów
PSG nie jest zadowolone z piłkarzy pozyskanych w letnim oknie transferowym. Paryżanie poczuli smak sukcesu w Lidze Mistrzów i pragną kolejnych trofeów. Stąd klub przymierza się do hitowego transferu reprezentanta Francji, o czym pisaliśmy TUTAJ. Możliwe jest też zakontraktowanie innego kadrowicza Trójkolorowych. Zainteresowanie PSG wzbudza Mike Maignan. Karuzela transferowa w stolicy Francji trwa zatem nieustannie.