Paryż liczył na więcej. PSG już pracuje nad kolejnymi hitami transferowymi

Paris Saint-Germain szykuje się do transferowej ofensywny. Paryżanie wydali latem ponad 100 mln euro, ale nowi gracze nie sprostali zadaniu.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG – transfery w trakcie letniego okna 2025

Paris Saint-Germain znane jest z tego, że nie szczędzi pieniędzy za transfery. Przez ostatnią dekadę w stolicy Francji zagrały takie gwiazdy jak Neymar, Kylian Mbappe, czy Leo Messi. W minionych latach paryżanie zmienili nieco swoją politykę transferową. Zamiast piłkarzy znanych całemu światu, PSG zaczęło stawiać na zawodników, którzy swój najlepszy okres w karierze mają jeszcze przed sobą. Przykładem tego było minione letnie okno transferowe, podczas którego Luis Enrique dostał dwóch perspektywicznych graczy do pierwszej jedenastki.

PSG – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Ilya Zabarnyi Bournemouth 63 mln euro Lucas Chevalier LOSC Lille 40 mln euro Renato Marin AS Roma wolny transfer

PSG – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu Gianluigi Donnarumma Man City 30 mln euro Nordi Mukiele Sunderland 12 mln euro Marco Asensio Fenerbahce 7,5 mln euro Carlos Soler Real Sociedad 6 mln euro Milan Škriniar Fenerbahce 6 mln euro Arnau Tenas Villarreal 2,5 mln euro Presnel Kimpembe Qatar SC bez odstępnego Randal Kolo Muani Tottenham wypożyczenie Gabriel Moscardo SC Braga wypożyczenie Renato Sanches Panathinaikos wypożyczenie Yoram Zague FC Kopenhaga wypożyczenie Naufel El Hannach Montpellier wypożyczenie Horatiu Moldovan Real Oviedo wypożyczenie

PSG rozczarowane letnimi transferami

PSG w minionym sezonie wygrało Ligę Mistrzów po raz pierwszy w historii. To sprawiło, że trener Luis Enrique dostał jeszcze większy kredyt zaufania od klubu. Ruchy transferowe dokonane latem osłabiają jednak pozycję hiszpańskiego szkoleniowca. Paryżanie przegrali z Bayernem Monachium, a na krajowym podwórku mistrzostwo Francji wcale nie jest pewne.

Do Paryża latem przeniosło się trzech piłkarzy, z czego dwóch miało stanowić o sile zespołu. Nowym bramkarzem został kupiony za 40 milionów euro Francuz, Lucas Chevalier. Kibice nie są jednak z niego zadowoleni i coraz częściej domagają się odstawienia go od pierwszej jedenastki. Jeszcze więcej kosztował Ilya Zabarnyi (63 miliony euro). O Ukraińcu mówi się głównie w kontekście jego trudnych relacji z innym piłkarzem PSG. Niewykluczone, że obrońca spędzi w stolicy Francji spędzi tylko jeden sezon.

PSG – pogłoski wokół zwycięzcy Ligi Mistrzów

PSG nie jest zadowolone z piłkarzy pozyskanych w letnim oknie transferowym. Paryżanie poczuli smak sukcesu w Lidze Mistrzów i pragną kolejnych trofeów. Stąd klub przymierza się do hitowego transferu reprezentanta Francji, o czym pisaliśmy TUTAJ. Możliwe jest też zakontraktowanie innego kadrowicza Trójkolorowych. Zainteresowanie PSG wzbudza Mike Maignan. Karuzela transferowa w stolicy Francji trwa zatem nieustannie.