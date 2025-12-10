Nie tylko Chelsea i PSG. Następny gigant interesuje się Maignanem

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Manchester United powalczy o Mike’a Maignana

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment niewiele wskazuje na to, by obie strony miały dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy. Negocjacje stoją w miejscu, otwierając drzwi do rozstania po zakończeniu obecnego sezonu. Coraz bardziej realnym scenariuszem staje się przeprowadzka na zasadzie wolnego transferu, co dla wielu europejskich gigantów stanowi ogromną szansę.

Pozyskanie bramkarza tej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego to rzadka okazja na rynku. Nic więc dziwnego, że nazwisko Maignana regularnie łączone jest z Chelsea oraz PSG, którym daje się największe szanse na przeprowadzenie tego ruchu.

Jak ujawnił Ekrem Konur, do walki o podpis 30-latka zamierza włączyć się również Manchester United, poszukujący równorzędnego konkurenta dla Senne’a Lammensa. Zatem zainteresowanie francuskim golkiperem rośnie z każdym tygodniem.

Maignan, obserwowany także przez Juventus oraz Inter Mediolan, od lat należy do czołówki bramkarzy w Europie. Swoją karierę zaczynał w PSG, lecz prawdziwy rozwój piłkarski osiągnął w Lille, gdzie grał w latach 2015-2021. Latem 2021 roku trafił do Milanu za około 15 milionów euro i szybko stał się numerem jeden między słupkami. W barwach drużyny Rossonerich rozegrał do tej pory 179 spotkań, zdobywając scudetto w sezonie 2021/2022.