Paris Saint-Germain interesuje się Michaelem Olise z Bayernu Monachium. Mistrzowie Francji jednak będą musieli zapłacić ponad 100 milionów euro. Tyle bowiem oferują angielskie zespoły - donosi "Kicker".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Michael Olise celem Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ewidentnie znajduje się w gorszej formie. Główny wpływ mają na to problemy kadrowe, ponieważ Luis Enrique nie może skorzystać z wielu zawodników ze względu na kontuzje. Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów mają tego świadomość i chcą jak najszybciej wzmocnić kadrę. Paryżanie zatem przeczesują rynek w poszukiwaniu nowych zawodników.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Paris Saint-Germain przekazuje dziennik „Kicker”. Otóż mistrzowie Francji są gotowi przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. Prosto z Bayernu Monachium. W kręgu zainteresowań zespołu z Paryża znalazł się bowiem Michael Olise. Sprowadzenie Francuza będzie jednak trudnym wyzwaniem dla władz z Parc des Princes.

Michael Olise wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Reprezentant Francji znajduje się na celowniku hiszpańskich oraz angielskich zespołów. To właśnie kluby z Premier League wzięły się do pracy i są skłonne zapłacić za skrzydłowego co najmniej 100 milionów euro. Paris Saint-Germain zatem będzie musiało sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chce dokonać tego transferu.

W obecnym sezonie Michael Olise rozegrał 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Francuski skrzydłowy może się pochwalić wybitnymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył aż 12 asyst.