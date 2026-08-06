Paris Saint-Germain wygrało wyścig o francuską perełkę

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Oficjalnie: Maghnes Akliouche zasilił szeregi PSG

Paris Saint-Germain poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Maghnesa Akliouche’a z AS Monaco. 24-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu niezbędnych testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku, rozpoczynając nowy etap swojej kariery na Parc des Princes.

Triumfator Ligi Mistrzów zapłacił za zdolnego atakującego około 50 milionów euro. W ten sposób PSG zabezpieczyło linię ataku, mając na uwadze coraz bardziej prawdopodobne odejście Bradleya Barcoli do Liverpoolu. Akliouche uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia we Francji i wcześniej był łączony między innymi z Manchesterem City oraz Juventusem.

W poprzednim sezonie nowy zawodnik Paris Saint-Germain rozegrał 43 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował jedenaście asyst, będąc jednym z liderów wspomnianego wyżej AS Monaco. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy reprezentował klub z Księstwa od 2017 roku. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50 milionów euro, czyli tyle, ile wyłożył na niego paryski gigant.