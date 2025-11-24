Papszun otrzymał ofertę od uczestnika Ligi Mistrzów. Nie tylko Legia

Marek Papszun jest od kilku dni łączony z Legią Warszawa. Jednak to nie jedyna oferta, jaką miał otrzymać trener Rakowa Częstochowa. Po szkoleniowca zgłosiła się także Slavia Praga - poinformował portal Meczyki.pl.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun otrzymał ofertę od Slavii Praga

Sytuacja wokół przyszłości Marka Papszuna zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Jeszcze niedawno wydawało się, że przejście do Legii to tylko kwestia domknięcia szczegółów, ale rzeczywistość okazała się bardziej złożona.

Jak ujawniono w Meczykach, trener miał na stole jeszcze jedną propozycję i to z klubu, który regularnie gra w europejskich pucharach. Chodzi o Slavię Praga, czyli aktualnego uczestnika Ligi Mistrzów.

Czesi ponoć sondowali możliwość zatrudnienia Papszuna, ale ich oferta nie była tak konkretna. Slavia była gotowa wejść w temat, tylko gdyby drużynę opuścił Jindrich Trpisovsky. Ten trener jest jednym z faworytów na selekcjonera reprezentacji Czech. Niemniej jednak klub nie zamierza ułatwiać mu odejścia i to sprawia, że wszystko nadal wisi w powietrzu.

Dlatego Marek Papszun skupił się na rozmowach z Legią, choć i tam nic nie jest pewne. Raków odrzucił pierwszą propozycję, więc negocjacje mogą potrwać dłużej, niż przewidywano. Na razie nie zapowiada się też na to, by trener nagle przejął stołeczny zespół przed najbliższym meczem w europejskich pucharach.

Oczywiście temat Slavii może jeszcze wrócić, jeśli Trpisovsky zdecyduje się na poprowadzenie reprezentacji CZech.