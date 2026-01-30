Papszun mówi wprost ws. głośnego transferu. „Nie ma tematu”

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Co z nowym napastnikiem w Legii?! Papszun odpowiada

Legia Warszawa ma przed sobą bardzo wymagającą rundę wiosenną. Wszystko wskazuje na to, że kibice tego zespołu mogą liczyć maksymalnie na miejsce w okolicach górnej połowy tabeli. Trudno jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym Wojskowi zbliżyliby się do strefy dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Takiego samego zdania jest zresztą Superkomputer BETSiE, który wyliczył tabelę na koniec sezonu w PKO Ekstraklasie.

Niemniej sama postać Marka Papszuna daje nadzieję na to, że przynajmniej w kwestiach boiskowych wiele spraw ulegnie poprawie. Nie jest jednak tajemnicą, że w ostatnich dniach sporo mówiło się o możliwym odejściu z klubu Steve’a Kapuadiego. Podstawowy obrońca Wojskowych jest na radarze zagranicznej ekipy i mógłby odejść jeszcze tej zimy. Mógłby, bo Marek Papszun bardzo na niego liczy i na konferencji prasowej wprost powiedział, że nie ma takiego tematu.

– Potencjalne odejście Kapuadiego? W tej chwili nie zakładaliśmy jakichś ruchów na tej pozycji. Myślę, że będziemy reagować punktowo. Jeśli opuściłby nas któryś zawodnik, to należałoby sprowadzić stopera, ale na dziś nie ma żadnego tematu odejścia – powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa cytowany przez stronę „Legia.net”.

– W kręgu zainteresowań jest wielu napastników. Te nazwiska (Rafał Adamski, Karol Świderski – red.) na pewno też są interesujące, ale na dziś nie ma żadnych konkretów. Być może sprowadzimy jakiegoś napastnika, ale na dziś nie ma takiego tematu – dodał.

