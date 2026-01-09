Papszun liczy na transfery. Ujawnił, jaką pozycję chce wzmocnić Legia

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun chce nowego napastnika w Legii Warszawa

Legia Warszawa od kilku dni trenuje pod okiem Marka Papszuna. W piątek (9 stycznia) odbył się pierwszy sparing, w którym zagrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz towarzyski zakończył się zwycięstwem Wojskowych (3:2). Bezpośrednio po nim nowy trener stołecznego klubu wziął udział w briefingu prasowym, odpowiadając na pytania zgromadzonych dziennikarzy.

Głównym wątkiem był temat zimowych transferów. Papszun został zapytany o możliwe wzmocnienia w trakcie zimowego okna transferowego. 51-latek nie chciał zbyt wiele zdradzić, ale zaznaczył, że analizują różne możliwości i kandydatury. Dużo będzie zależało od tego, czy w styczniu ktoś opuści klub. Kadra pierwszego zespołu musi zostać zredukowana ze względów finansowych i sportowych.

– Rozmawiamy o transferach. Trzeba szukać zawodników na wszystkie pozycje. Rozmawiamy z działem skautingu. Mamy ciągłe spotkania z działem skautingu, Fredim Bobiciem, Michałem Żewłakowem i Marcinem Herrą. To ścisłe grono osób, które będzie odpowiadało za transfery Legii Warszawa w rundzie wiosennej. Tak jak powiedziałem, pracujemy – powiedział Marek Papszun na kanale Meczyki.pl.

– Nie powiem, jakie konkretnie pozycje. Weryfikujemy kandydatury i przede wszystkim możliwości. Jeśli mają być transfery, to chciałbym, żeby nastąpiło to jak najszybciej. Ale determinują to też odejścia. Na razie odeszło dwóch zawodników. Trochę odchudziliśmy kadrę. Nie jest tajemnicą, że gramy tylko w Ekstraklasie. Redukcja siłą rzeczy musi nastąpić ze względów finansowych i sportowych – dodał.

Papszun ujawnił, że Legia Warszawa od rundy wiosennej zmieni system gry na dwóch napastników. W tym celu potrzebny jest nowy napastnik, który zapewni trenerowi większe pole manewru w rotacji składem. Zdradził, że liczy na transfer nowej „dziewiątki”.

– Nie ukrywam, że chciałbym, żeby do klubu dołączył nowy napastnik. Obecna konfiguracja nie pozwala nam grać dwójką napastników. Wystawiając dwóch w wyjściowym składzie, nie mamy pola manewru z ławki – ujawnił trener Legii Warszawa.