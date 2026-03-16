Ousmane Dembele z decyzją w sprawie przyszłości w PSG. Jasna deklaracja gwiazdora

Ousmane Dembele podczas konferencji prasowej przed meczem z Chelsea w Lidze Mistrzów wypowiedział się na temat swojej przyszłości. - Nie ma powodu, by nie przedłużać kontraktu - przyznał.

Gwiazda PSG zabrała głos przed meczem z Chelsea

Ousmane Dembele odniósł się do spekulacji dotyczących swojej przyszłości w Paris Saint-Germain. Francuski skrzydłowy przyznał, że nie widzi powodów, by opuszczać paryski klub, choć jednocześnie zaznaczył, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu kontraktu nie zależy wyłącznie od niego.

28-letni Francuz przeżywał w ubiegłym sezonie jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. Znakomita forma indywidualna oraz sukcesy zespołowe sprawiły, że sięgnął po Złotą Piłkę. Jego świetne występy przyczyniły się także do triumfów PSG w Ligue 1, Pucharze Francji oraz Ligi Mistrzów.

Obecny sezon w wykonaniu reprezentanta Francji jest jednak bardziej naznaczony problemami zdrowotnymi. Mimo to Dembele wciąż pozostaje ważną postacią w zespole Luisa Enrique. W ostatnich tygodniach francuskie media informowały jednak o możliwych komplikacjach w negocjacjach dotyczących nowej umowy zawodnika. Kontrakt Dembele z PSG obowiązuje do czerwca 2028 roku, ale klub chciałby zabezpieczyć jego przyszłość na dłuższy okres.

Sam piłkarz podkreśla jednak, że na razie nie zaprząta sobie głowy negocjacjami. – Nie ma powodu, by nie przedłużać kontraktu – powiedział Dembele, którego cytuje Fabrizio Romano. – Ale to nie ja podejmuję decyzje. Dyskusje dotyczące mojego kontraktu odbywają się między moim agentem a klubem. Tak było właściwie przez całą moją karierę – dodał Francuz.

Piłkarze PSG we wtorek zagrają z Chelsea na Stamford Brigde w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W spotkaniu rozegranym na Parc des Princes paryżanie wygrali z Anglikami (5:2).