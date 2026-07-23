PSG dostało zapytania o Dembele. Wielki transfer do giganta

Ousmane Dembele stał się prawdziwym liderem Paris Saint-Germain. Nic dziwnego, że cieszy się zainteresowaniem innych klubów. O piłkarza pyta Al-Hilal, które uczyniło z niego priorytet transferowy - twierdzi Sacha Tavolieri.

Norbert Schmidt / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Al-Hilal bada temat transferu Dembele z PSG

Ousmane Dembele może zostać bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów letniego okna. Skrzydłowy Paris Saint-Germain znalazł się na celowniku Al-Hilal, które rozpoczęło działania mające sprawdzić możliwość sprowadzenia reprezentanta Francji. Na razie saudyjski klub nie rozpoczął oficjalnych negocjacji z mistrzem Francji, ale wykonał pierwszy krok w kierunku ewentualnej transakcji.

Informacje w tej sprawie przekazał Sacha Tavolieri. Według belgijskiego dziennikarza Al-Hilal rozpoczęło wstępne działania i czeka na sygnał ze strony piłkarza. Dopiero w przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony Dembele saudyjski klub ma przejść do rozmów z PSG.

Al-Hilal złożyło zapytanie dotyczące warunków ewentualnego transferu Ousmane’a Dembele. Jednocześnie doszło do pierwszego kontaktu pomiędzy przedstawicielami saudyjskiego klubu a otoczeniem zawodnika. Celem było sprawdzenie, czy francuski skrzydłowy byłby zainteresowany przenosinami do Saudi Pro League.

Saudyjski gigant nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po dopięciu transferu Crysencio Summerville’a kolejnym celem stał się właśnie Dembele. Francuz ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 50 meczach, zdobył 39 bramek i zanotował 18 asyst, będąc liderem drużyny. Na razie nie wiadomo, czy Dembele będzie skłonny rozważyć ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jeśli jednak da Al-Hilal zielone światło, klub przystąpi do rozmów z PSG w sprawie jednego z największych transferów tego lata.