Atletico podjęło ostateczną decyzję. Odpowiedź dla Barcelony i Realu

Julian Alvarez nie odejdzie tego lata z Atletico Madryt. Władze klubu podjęły ostateczną decyzję - nie przyjmą żadnej oferty Barcelony lub Realu Madryt - informuje David Vinuesa z "Libertad Digital".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nie na sprzedaż. Atletico odpowiada na oferty

Julian Alvarez jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na obecnym rynku. Po dwóch latach spędzonych w Atletico Madryt jest otwarty na zmianę otoczenia. Uważa, że w zespole Diego Simeone nie ma szans na skuteczną walkę o najwyższe cele, co potwierdził ten sezon, w którym nie udało się nawet wygrać rozgrywek Pucharu Króla. Preferowanym kierunkiem dla Argentyńczyka ma być Barcelona, która widzi w nim wymarzonego następcę Roberta Lewandowskiego. Problem w tym, że szanse na taki transfer są praktycznie zerowe.

Blaugrana miała dotąd wysłać jedną ofertę, wynoszącą około 100 milionów euro. Atletico nawet na nią nie odpowiedziało, natomiast zareagowało na komunikat Realu Madryt, który zaproponował za Alvareza 150 milionów euro. Ta kwota również nie jest satysfakcjonująca dla włodarzy Los Rojiblancos.

Choć zawodnik chciałby zmienić zespół, nie planuje jakkolwiek sabotować działań Atletico ani wywierać presji na przyjęcie oferty. To oznacza, że tegorocznego lata do transferu z jego udziałem nie dojdzie. Los Rojiblancos uważają temat za zamknięty, bowiem nie zgodzą się na sprzedaż gwiazdora poniżej klauzuli wykupu, wynoszącej aż 500 milionów euro. Oczywiście żaden klub nie zmierzy się nawet z taką kwotą. Tyczy się to również ewentualnych ruchów ze strony PSG czy Arsenalu.

26-latek w sezonie 2025/2026 zgromadził 20 bramek i 9 asyst w 49 występach.