Real Madryt od lat zapowiada wielki transfer. Na ten moment wydaje się, że dojdzie do niego w najbliższym letnim okienku

Priorytetem Królewskich jest Kylian Mbappe lub Erling Haaland

Według AS-a, alternatywą dla duetu gwiazdorów jest Victor Osimhen

Real Madryt pobije swój rekord dla napastnika trzeciego wyboru?

Kibice Realu Madryt co okienko transferowe muszą czuć się, jak w filmie “Dzień świstaka”. Media zapowiadają hitowy transfer napastnika, na który klub odłożył znaczną kwotę. Następnie Florentino Perez wzmacnia za spore pieniądze inną pozycję, zaś ofensywa pozostaje bez zmian – lub ze zmianami pokroju wypożyczenia Joselu.

Wiele wskazuje jednak na to, że już w najbliższym okienku transferowym Królewscy rzeczywiście zainwestują w gwiazdorskiego snajpera. Rzecz jasna, priorytetem dla nich pozostaje Kylian Mbappe. Przeszłość pokazała już jednak, że nie sposób przewidzieć decyzji Francuza. Ponadto niełatwo opuścić złotą klatkę, zwaną też czasem Paris Saint-Germain. Alternatywą dla niego jest Erling Haaland. Norwegowi dobrze wiedzie się w Manchesterze City, a do tego Anglicy zamierzają podpisać nowy kontrakt, by odstraszyć kontrahentów. Madrycki AS jest jednak pewien, że na nich nie kończy się lista Pereza. Trzecią pozycję na niej zajmuje Victor Osimhen. Nigeryjczyk znajduje się w niecodziennej sytuacji. Niemal na pewno przedłuży kontrakt z SSC Napoli, a jednocześnie zamierza też opuścić Neapol. Nowa umowa ma pozwolić Włochom zarobić na królu strzelców Serie A odpowiednią kwotę. Aurelio De Laurentiis zawrze w niej klauzulę odstępnego w wysokości 130-140 milionów euro. Wspomniane źródło uważa, że Real jest gotowy na taki wydatek. Jeśli doszłoby do tych przenosin, Los Blancos pobiliby swój rekord transferowy.

Osimhen w tym sezonie rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i dwie asysty.

